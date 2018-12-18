Попытки блондинки найти бензобак в электрокаре рассмешили Сеть

В Сети набирает популярность видео, на котором блондинка пытается заправить свой электрокар Tesla Model S бензином. Случай произошел в США.

На кадрах, опубликованных на YouTube, видно, как девушка ходит вокруг автомобиля и пытается найти бензобак. Поклонница Tesla обнаружила крышку зарядного порта, открыла ее и попыталась вставить туда заправочный пистолет. Однако насос блондинке не покорился, оставив ее в недоумении.

Спустя какое-то время она даже открыла багажник, но и это не помогло. В результате девушка взяла смартфон и попыталась дозвониться до кого-то, но тут на помощь ей вышел владелец автомобиля, из которого велась съемка. Он объяснил, что электрокар невозможно заправить бензином, чем, судя по ролику, вызвал удивление владелицы автомобиля.

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