Обнаружен вирус, «пожирающий» аккумулятор смартфонов Android

Специалисты в области кибербезопасности обнаружили новый вирус, который поражает устройства под управлением Android. Вредоносное программное обеспечение провоцирует стремительную разрядку смартфонов и планшетных компьютеров, сообщает таблоид Mirror.

Зараженные вирусом приложения попадали в смартфон из магазина Google Play. Вредоносный код получил название Andr/Clickr-AD. Вирус содержит в себе кликер, который генерирует постоянный переход по рекламным ссылкам вне зависимости от воли владельца гаджета.

Такая активность приводит к быстрой разрядке аккумулятора. В список неблагонадежных попали 20 приложений, скачанных около двух миллионов раз. На данный момент из Google Play удалены все зараженные вирусом программы.

Пострадавшие могут вернуть свои телефоны к жизни, только сбросив их до заводских настроек. При этом вся информация, хранящаяся в памяти устройств, будет потеряна.

Еще один способ - не экономить на установке антивирусных программ.

