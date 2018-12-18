Браконьера за убийство сотни оленей приговорили к ежемесячному просмотру «Бэмби»

Суд в американском штате Миссури приговорил местного жителя Дэвида Бэрри за браконьерство к году тюрьмы. Более того, 29-летнего злоумышленника, который убивал оленей, обязали ежемесячно смотреть мультфильм «Бэмби».

Уточняется, что Бэрри за три года убил несколько сотен оленей. Зачастую он забирал лишь голову животных, оставляя их тела гнить.

Мультфильм «Бэмби» был снят студией Walt Disney и вышел в 1942 году. Главным героем является олененок, мама которого погибла от рук браконьеров. Первый просмотр мультфильма для Бэрри назначен на 23 декабря.