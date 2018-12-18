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В Приморье обнаружили обломки довоенного бомбардировщика

Ян Брацкий
07:54 18.12.2018
Опознать самолет удалось благодаря сохранившимся номерам на деталях его фюзеляжа.
В Приморье обнаружили обломки довоенного бомбардировщика
Фото: «Авиапоиск»

В Приморском крае найдены обломки бомбардировщика ДБ-3. По данным поисковиков, самолет разбился в июне 1941 года, буквально за две недели до начала Великой Отечественной войны.

«Участники поискового объединения "Авиапоиск" обнаружили разбившийся самолет в районе города Арсеньева Приморского края. Находка обнаружена в ходе полевой поездки на место, определенное по результатам собранной за несколько лет информации», - рассказали ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа.

Опознать бомбардировщик удалось благодаря сохранившимся номерам на деталях его фюзеляжа. Их сличили с данными архива и выяснили, что самолет потерпел крушение 12 июня 1941 года, уточнили в округе.

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Через полгода члены экспедиции намерены вернуться на место обнаружения останков боевого самолета и детально обследовать его. Искать будут новые фрагменты бомбардировщика и его экипаж.

ДБ-3 - дальний бомбардировщик, разработанный и сконструированный под руководством Сергея Ильюшина. Самолеты этого типа активно применялись во время войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, а также в боевых столкновениях с Японией.

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