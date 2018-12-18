СМИ обнаружили родственников Порошенко и Климкина в России

СМИ Украины обнаружили родственников президента страны Петра Порошенко и главы министерства иностранных дел Павла Климкина в России.

Как уточняет портал Strana.ua, Юлия, жена Алексея, старшего сына украинского президента, является уроженкой РФ и до смены фамилии имела российское гражданство. Кроме того, ранее она была прописана с родителями в Санкт-Петербурге, а ее дядя и тетя проживают в Крыму и участвовали за воссоединение республики с Россией.

Что же касается второй жены Климкина, Марины Михайленко, то она является дочерью советского генерал-майора в отставке Юрия Михайленко, который в настоящее время проживает в Крыму. Более того, в 2014 году он был награжден медалью «За возвращение Крыма».

Накауне, 16 декабря, Порошенко поручил Службе безопасности Украины проверить всех госслужащих на наличие проживающих в Крыму родственников, имеющих российское гражданство.

Крым присоединился к России в результате проведенного там референдума в 2014 году. Тогда большая часть местных жителей высказалась за воссоединение с РФ.