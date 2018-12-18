Сильнейший снегопад парализовал жизнь в Петропавловске-Камчатском

На Камчатку обрушился мощный тихоокеанский циклон. Он принес сильный снегопад, метель и ураганный ветер с порывами до 50 метров в секунду.

В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах. В связи с этим власти призвали руководителей предприятий сократить рабочий день для женщин, у которых есть дети.

Служащим муниципальных образований дали внеплановый выходной. Закрыт аэропорт. Самолеты перенаправляют на запасной аэродром в Магадан. Практически парализовано автомобильное движение: на дорогах заносы, видимость почти нулевая. Ехать можно только со скоростью не больше десяти километров в час.

Объявлена лавинная опасность. Туристов просят воздержаться от поездок за город - к вулканам и сопкам. Экстренные службы перешли на режим повышенной готовности.