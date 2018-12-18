Более 30 детей остались без жилья после пожара в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе 83 человека, в том числе более 30 детей, остались без крыши над головой.

Два многоквартирных дома, в которых они жили, уничтожил огонь. Деревянные строения в поселке Талинка вспыхнули, как спички. Когда приехали пожарные, уже полыхало вовсю, спасать было фактически нечего. Пострадали десять человек, троих доставили в больницу на скорой.

Причины пожара выясняются. Местные власти объявили сбор средств для погорельцев. Несколько семей приютили родственники, остальных расселили в пунктах временного размещения - в двух гостиницах и общежитии.