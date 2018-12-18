Более 30 детей остались без жилья после пожара в ХМАО
Пострадавших от огня временно разместили в поселковой гостинице и общежитии.
Фото: ТРК «Звезда»
В Ханты-Мансийском автономном округе 83 человека, в том числе более 30 детей, остались без крыши над головой.
Два многоквартирных дома, в которых они жили, уничтожил огонь. Деревянные строения в поселке Талинка вспыхнули, как спички. Когда приехали пожарные, уже полыхало вовсю, спасать было фактически нечего. Пострадали десять человек, троих доставили в больницу на скорой.
Причины пожара выясняются. Местные власти объявили сбор средств для погорельцев. Несколько семей приютили родственники, остальных расселили в пунктах временного размещения - в двух гостиницах и общежитии.