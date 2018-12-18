Полчище крокодилов «отобрало» смартфон у туриста: видео

Турист Дилан Роос стал звездой Сети после того, как во время семейного отдыха в Коста-Рике уронил свой смартфон в яму, кишащую крокодилами. Ролик набрал популярность именно из-за реакции горе-путешественника, на лице которого отразилось отчаяние.

Как видно на кадрах, опубликованных в Instagram, крокодилы на внезапно появившийся среди них смартфон не отреагировали никак. Сам турист сначала схватился за голову, но, поняв всю безвыходность положения, смирился с утратой.

Ролик набрал более 390 тысяч просмотров. При этом пользователи в большинстве своем просто посмеялись над произошедшим.

Ранее смелой девушке из Техаса Макензи Ноланд удалось приручить гигантского крокодила. Теперь рептилия приплывает к ней, и она спокойно кормит своего «домашнего питомца».