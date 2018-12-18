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Власти США поздравили главу «новой церкви» на Украине

Ян Брацкий
06:49 18.12.2018
О создании на Украине «новой церкви» президент страны Петр Порошенко заявил 15 ноября.
Власти США поздравили главу «новой церкви» на Украине
Фото: Str, Globallookpress

Власти США поздравляют митрополита Епифания с избранием главой «новой церкви» на Украине. Об этом заявил заместитель представителя Госдепартамента Роберт Палладино.

Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Госдепа США.

«Создание этой церкви было историческим событием для Украины. США продолжают решительно поддерживать Украину и считают, что свободе вероисповедания не должны ставиться какие-либо препятствия извне», - говорится на сайте.

При этом представитель Госдепа подчеркнул, что свобода вероисповедания должна касаться всех украинцев, проживающих в стране, в независимости от их желания примкнуть к «новой церкви».

О создании Украинской поместной церкви президент Петр Порошенко сообщил 15 декабря. Ее главой был избран митрополит УПЦ КП Епифаний. Каноническая православная церковь на Украине отказалась признавать созданную церковь.

Тех ее представителей, которые все-таки приняли участие в так называемом «Объединительном Соборе» сравнили с Иудами.

Православные священники московского патриархата на Украине подвергаются гонениям. Их квартиры обыскивают, а сотрудники СБУ вызывают священнослужителей на допросы. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя создание в Киеве «новой церкви» отметил, что «раскольническая деятельность на Украине плотно перемешана с политикой».

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