«Ситуация ниппель»: экс-депутат Рады нашел «виноватого» в безвыходном положении Украины в ЕС

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник уверен, что у Украины нет никаких шансов, чтобы начать свободно реализовывать собственную продукцию на рынках Евросоюза. Об этом он написал в своем Facebook.

Вместе с тем украинский политик подчеркнул, что в целом ЕС не заинтересован в конкурентах для европейских компаний. По мнению Олейника, для Киева также не будет никаких исключений.

«Евросоюзу надоело постоянно объяснять украинским властям, что Украина не будет полноценным членом ЕС и рассчитывать на европейский рынок ей не стоит. Евросоюз и так вносит ограничения для членов ЕС», - написал он.

Олейник добавил, что Украина сама виновата в том, что утратила доступ к самому перспективному рынку для собственных товаров и разорвала практически все экономические связи с РФ.

«В принципе "ситуация ниппель". Дуют в одну сторону. Украина в угоду Европе потеряла рынок России, который почти ничем для нее не ограничивался. Теперь, столкнувшись с реальностью, украинские власти начинают обижаться на ЕС», - сообщил украинский политик.

В заключение он заявил, что в целом ЕС не видит в Киеве равноценного партнера, однако в этой ситуации Украине следует «обижаться на себя».

Ранее Киев пожаловался на Брюссель из-за закрытого для Украины европейского рынка. Особенно наглядно разногласия Киева и Брюсселя иллюстрирует Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.