Нефтяники предупредили о возможном росте цен на продукты

Нефтяники предупредили правительство о возможном скачке цен на продукты. Всему виной 30% подорожание топлива, что серьезно сказывается на стоимости услуг логистических и транспортных компаний.

Ассоциация производственных и торговых компаний уже направила соответствующее письмо в адрес председателя правительств РФ Дмитрия Медведева, сообщает «Коммерсантъ». В документе указано, что затраты на топливо в среднем занимают 30% в себестоимости услуг перевозчиков.

«Транспортные компании работают на высококонкурентном и низкомаржинальном рынке и не смогут удерживать цены при таком росте себестоимости. В результате цена транспортных услуг может вырасти минимум на 10%, что скажется и на розничных ценах на товары», - говорится в письме.

Нефтяники начали ужесточать условия работы с корпоративными клиентами еще в начале ноября, когда стало известно о заморозке розничных и мелкооптовых цен на бензин. Были введены сервисные боры и отменены многие скидки, действующие до этого.

Ситуацию усугубляют проблемы самих транспортников, в частности отмена льгот по транспортному налогу для плательщиков системы «Платон» и увеличение НДС. Крупные ритейлеры уже предупредили о грядущем росте цен.

В частности исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков отметил, что в ряде случаев доля расходов на топливо в себестоимости может достигать до 20%

«Отпускные цены на российские продукты могут вырасти до восьми процентов в зависимости от категории. Быстрее всего на рост затрат на логистику реагирует сегмент скоропортящихся продуктов, которые завозятся в магазины ежедневно», - считает Востриков.

По мнению экспертов рынка, нефтяные компании придерживаются тренда на снижение скидок для корпоративных клиентов по целому ряду факторов и цена бензина не единственная из них. Снижение доходности розничного бизнеса и страхование себя от возможных убытков, связанных с повышением акцизов с нового года – еще одна возможная причина нервозности на рынке.