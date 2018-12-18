В США рассказали о неготовности противостоять гиперзвуковому оружию РФ

Американская сторона не обладает силами ПРО, которых было бы достаточно для эффективной защиты от гиперзвукового оружия России и КНР. Такие данные приводятся в отчете Счетной палаты США.

Вместе с тем в сообщении уточняется, что Пекин и Москва сфокусировали внимание именно на гиперзвуковом оружии по ряду причин.

«Китай и Россия сфокусировали свое внимание на гиперзвуковом оружии, потому что его скорость, высота и маневренность могут поразить большинство систем ПРО, оружие также может быть использовано для улучшения возможностей обычных и ядерных вооружений дальнего действия», - говорится в отчете.

Также в докладе отмечается, что «контрмер не существует».

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 1 марта рассказал о новых и принципиально отличных видах вооружений, разработанных в стране и направленных в том числе на преодоление ПРО США.