В Белоруссии футболист разбился в автокатастрофе с женой и ребенком

Футболист белорусского клуба «Витебск» Андрей Щербаков погиб в автокатастрофе вместе с женой и ребенком. О трагедии с вратарем сообщила пресс-служба команды.

Смертельное ДТП произошло вечером 17 декабря в Толчинском районе Витебской области. Автомобиль KIA, которым управлял спортсмен, вылетел на полосу встречного движения и протаранил эвакуатор.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи были вынуждены констатировать смерть игрока, его супруги и шестилетнего сына. Еще один ребенок пары выжил.

В момент удара он находился в специальном удерживающем кресле и был пристегнут ремнями безопасности. Пострадавшего госпитализировали в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает. На место аварии выехали сотрудники ГИБДД, Государственного комитета судебных экспертиз и Следкома.

Им предстоит установить истинную причину ДТП.

