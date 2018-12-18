В Лос-Анджелесе ограбили дом Тарантино

В Лос-Анджелесе двое неизвестных ограбили дом кинорежиссера Квентина Тарантино. Об этом пишет портал TMZ, ссылаясь на источник в местной полиции.

В сообщении говорится, что в момент инцидента Тарантино был дома. Кроме того, он попытался оказать сопротивление преступникам, однако им удалось сбежать с награбленным.

Предполагается, что злоумышленники могли проникнуть в дом режиссера через окно. Сейчас полиция проверяет камеры видеонаблюдения рядом с местом жительства Тарантино, записи с которых помогут установить личности преступников.

Отмечается, что бандиты похитили из дома режиссера ювелирные украшения и другие ценные вещи.

Ранее сообщалось, что Квентин Тарантино тайно женился на израильской поп-певице и модели Даниэле Пик в Лос-Анджелесе.