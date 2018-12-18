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Ученые обнаружили способ создания машины времени

Екатерина Масло
05:40 18.12.2018
Специалисты выяснили, что машину времени можно создать при помощи двух голых сингулярностей.
Ученые обнаружили способ создания машины времени
Фото: Pixabay

Ученые Массачусетского университета выяснили, что машину времени, которая может переместить человека в прошлое, можно построить с помощью двух голых сингулярностей. Об этом сообщило издание Science Alert.

Общая теория относительности гласит, что в мире при специфических условиях могут существовать времениподобные кривые, которые предупреждают нарушение принципа причинности. Так природа не допускает возникновения парадоксов из-за путешествия во времени.

Однако временные петли могут быть созданы в том случае, если в физической системе есть экзотические материи с отрицательной массой, существование которой не доказано во Вселенной.

Специалисты выяснили, что некоторых случаях временные петли могут получится без экзотической материи. И для того, чтобы это получилось, необходимо параллельно друг другу разместить два сверхдлинных стержня, а в их центре должна находится точка с бесконечной плотностью, давлением и температурой. Ее называют сингулярностью.

Современный ученые считают, что сингулярности находятся в центре черных дыр, но в этом случае они должны быть закрыты горизонтом событий. Тогда между стержнями возникнет замкнутая времениподобная кривая.
 

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