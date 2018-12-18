В МИД РФ ответили на заявление Порошенко о переброске войск к российским границам

Киев самолетами перебрасывает военные подразделения в приграничные с Россией области. Якобы для подготовки к отражению возможной агрессии. Об этом на встрече со студентами, которая состоялась в городе Днепр, заявил президент Украины Петр Порошенко.

В российском МИДе считают, что цель у этих маневров другая: передислоцированные украинские войска собираются использовать для провокаций на линии соприкосновения в Донбассе, а также на границе с Крымом. Осуществить это могут уже в конце декабря.

Планы Киева прокомментировал накануне Сергей Лавров. Министр иностранных дел пообещал: на любую провокацию Порошенко получит такой ответ, что «мало не покажется».

