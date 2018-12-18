На авиабазу Хмеймим прибыли свежие подразделения военной полиции

На смену своим коллегам, прибыли «свежие подразделения» военной полиции. На авиабазе Хмеймим подводят итоги прошедшей командировки российских военных полицейских в Сирию. Наиболее отличившихся, отмечают наградами.

Военная полиция составляет основу российской группировки войск в Сирии. Охрана авиабазы Хмеймим и военно-морской базы в Тартусе, далеко не все, что в ходит в обязанности этой структуры в арабской республике. Именно они поддерживают порядок на освобожденных от боевиков территориях, а также обеспечивают безопасность представителей российского Центра по примирению враждующих сторон. Сотрудники подразделений военной полиции охраняют гуманитарные коридоры, по которым из подконтрольных радикалам территорий выходят беженцы, а также сопровождают колонны с гуманитарными грузами.

«Были такие моменты когда на самом деле на сердце щекотало. Ездили по склонам, с одной стороны думаешь то что и врага нужно пресечь, чтобы сохранить и себе жизнь и жизнь охраняемого объекта. Слава богу прошло все хорошо, без каких либо потерь, а задачу выполнили на все 100%», - сказал Константин Лукомин, старший инспектор взвода военной полиции.

Российская военная полиция ведет контроль за соблюдением перемирия. Наблюдательные пункты расположены вдоль всей Идлибской зоны деэскалации, полицейские реагируют на любое нарушение, допущенное той или иной стороной конфликта. С сентября этого года военная полиция приступила к патрулированию демилитаризованной зоны между Сирией и Израилем. Начальник управления военной полиции России Владимир Ивановский вручил медали и почетные грамоты прямо на наблюдательном пункте на Голанских высотах.

«На сегодняшний день мы уже приобрели большой опыт, начиная с пятнадцатого года. По оценке руководства вооруженных сил, местного населения, наблюдателей говорит о том, что успешно, во-первых, прошло становление военной полиции именно в этих специфических задач по выполнению гуманитарной миссии и миротворческих операций», - рассказал Владимир Ивановский, начальник главного управления военной полиции РФ.

По словам руководителя управления, у населения страны сформировался положительный образ российского военного полицейского. И это необходимо ценить, не менее важно, продолжать выполнять все поставленные задачи.