Западные СМИ сообщили о превосходстве России над США в космосе

США существенно отстают от РФ в развитии космических технологий. Об это пишет Der Standard, ссылаясь на мнение американских экспертов.

В опубликованном материале говорится, что космические технологии ассоциируются с будущим, однако Соединенные Штаты в этом аспекте застряли в прошлом. По мнению собеседников издания, американские космические корабли к моменту завершения своей эпохи летали с устаревшими и маломощными бортовыми компьютерами, в то время как российские «Союзы» были созданы на основе технологий, которые можно постоянно улучшать.

Кроме того, специалисты высказали мнение, что скафандры NASA не отвечают техническим требованиям и не вполне безопасны, в отличие от произведенных в России скафандров «Орлан-МКС».

Среди достоинств российских скафандров собеседники издания отметили встроенную автоматическую систему охлаждения, специальный датчик, способный предупредить об утечки жидкостей, а также новый сверхпрочный материал, который использовался при создании «Орлан-МКС».

Напомним, осенью этого года американский лидер Дональд Трамп признал, что Россия опередила США в создании Космических сил.