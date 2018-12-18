Криптовалютный миллиардер разбросал купюры в трущобах Гонконга

В Гонконге правоохранительные органы арестовали 24-летнего биткоин-миллиардера Вонг Чинг-Кита. Мужчина забрался на крышу здания в одном из самых бедных районов города и стал сбрасывать оттуда купюры номиналом в 100 гонконгских долларов. Об этом сообщает портал Forklog.com.

Молодой человек предупредил о том, что собирается устроить «акцию» на своей странице в Facebook. Он рассказал подписчикам о том, что создаст «денежный дождь».

Когда он начал сбрасывать купюры с здания, прохожие стали драться друг с другом буквально за каждую купюру.

Точная сумма, которую миллиардер выбросил с крыши здания, неизвестна. Полиция конфисковала у него примерно шесть тысяч гонконгских долларов.

По словам китайского криптоэнтузиаста и журналиста Миа Тама, который опубликовал видео с места событий в Twitter, мужчина расстался во время «акции» со 100 миллионами гонконгских долларов.

Журналисты считают, что действия Вонга были своеобразным способом увеличения популярности криптовалюты. Он пообещал жителям Гонконга на следующий день раздать талоны на бесплатный обед в местном ресторане, но эту акцию ему провести не удалось.

