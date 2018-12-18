«Собибор» выбыл из борьбы за «Оскар»

Картина российского режиссера Константина Хабенского «Собибор» не попала в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Как сообщает The Hollywood Reporter, в список вошли девять лент: «Перелетные птицы» (Колумбия), «Виновный» (Дания), «Работа без авторства» (Германия), «Шоплифтеры» (Япония), «Айка» (Казахстан), «Капернаум» (Ливан), «Рома» (Мексика), «Холодная война» (Польша) и «Пылающий» (Южная Корея).

Всего на соискание премии было выдвинуто 87 фильмов. Номинанты будут объявлены 22 января следующего года, победители - 24 февраля.

Ранее сообщалось, что американская компания приобрела права на показ фильма Константина Хабенского «Собибор».