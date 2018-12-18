Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» полуострова Крым, а также акваторий Азовского и Черного морей. Документ предложила Украина. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно проекту, присутствие в Крыму российских военных противоречит национальному суверенитету, территориальной целостности и политической независимости Украины. Также резолюция осуждает строительство моста через Керченский пролив.

Документ поддержали 66 стран, 19 проголосовали против, еще 72 государства воздержались от ответа. Кроме того, Генассамблея раскритиковала ограничения на проход иностранных судов в Азовском море, которые были наложены Россией.

При этом изменения, предложенные Ираном и Сирией о расследовании инцидента в Керченском проливе с украинскими кораблями, были отклонены.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море, после чего были задержаны российскими пограничниками. Позже нарушители признались, что выполняли приказ СБУ. 28 ноября Украина обратилась в ЕСПЧ для защиты задержанных моряков. Однако командир одного из задержанных кораблей Денис Гриценко отказался давать показания .