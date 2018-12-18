Синоптики рассказали, как долго в Москве продержатся сильные морозы



Морозы без существенных осадков, которые пришли в Москву и Подмосковье, продержатся в регионе до Нового года. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, ночью в столице и области температура воздуха будет опускаться до -20…-25 градусов. Днем столбики термометров покажут отметки от -10 до -14 градусов.

В регионе также ожидается повышенное атмосферное давление (760–762 мм рт. ст.).

Ранее сообщалось, что в связи с похолоданием в домах москвичей усилят отопление.