В Минздраве рассказали, какой алкоголь лучше пить в новогоднюю ночь

При выборе алкогольных напитков для празднования Нового года россиянам стоит отдать предпочтение белому сухому вину. Такое мнение высказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

«Лучше белое сухое вино, оно наиболее легкое для печени», - сказал эксперт, отметив, что очень важно не употреблять крепкие спиртные напитки.

В беседе с корреспондентом РИА Новости Брюн также сообщил, что большую опасность для организма человека представляет сладкий алкоголь.

«Алкоголь и сахар находятся в конкурентных отношениях друг с другом, поэтому алкоголь будет перерабатываться еще хуже», - объяснил свою точку зрения эксперт.

Кроме того, специалист обратил внимание на то, что употреблять горячительные напитки в ночное время намного опаснее для здоровья, чем если делать это днем, поскольку ночью печень хуже перерабатывает спирт, в результате чего возрастает вероятность отравиться алкоголем.

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