В Петрозаводске детский сад пригрозил отчислять детей за плохое поведение и угрозу жизни воспитателя

В детском саду №62 города Петрозаводска родителям выдали дополнительное соглашение к договору об образовании, в котором есть пункт, согласно которому, если воспитанник учреждения плохо себя ведет или нарушает режим дня, его отчисляют из детского сада. Отказать малышу в услугах детсада могут и в том случае, если он угрожает жизни воспитателя или других детей. Об этом сообщил портал «Руна» со ссылкой на гражданина, который водит своего ребенка в этот детский сад.

По словам мужчины, он отправил этот документ не только в СМИ, но и главе города Ирине Мирошник.

Портал пишет, что ему удалось связаться с заведующей детского сада Светланой Ивановой, которая расстроилась, что родители не обратились к ней напрямую, а решили обратиться в СМИ. Она заверила, что педагоги ничего плохого не имели в виду. Иванова подчеркнула, что необычный пункт – это призыв повысить ответственность родителей к совместному с педагогами воспитанию малышей. Заведующая отметила, что никто никогда не отчислит ребенка из детского сада.

Она пояснила, что угрозы жизни, о которых говорится в документе, и агрессивное поведение больше не редкость для детей дошкольного возраста, так как родители постоянно жалуются на воспитанников, которые кусаются или дерутся с другими детьми.

