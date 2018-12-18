Жителей Камчатки предупредили о сходе лавин

На Камчатке объявлено штормовое предупреждение в связи с повышенной угрозой схода лавин со склонов вулканов и сопок.

Как сообщает Камчатский противолавинный центр, опасная ситуация в регионе продлится с полуночи среды, 19 декабря (15.00 мск 18 декабря), до пятницы, 21 декабря.

Отмечается, что наибольшая опасность схода лавин будет присутствовать в Усть-Большерецком, Елизовском, Быстринском, Мильковском и Усть-Камчатском районах. Также буйства стихии стоит ожидать в Кроноцком заповеднике и в районах Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов.

Ранее сайт телеканала «Звезда» рассказывал о том, что нужно делать в случае встречи со снежной лавиной.