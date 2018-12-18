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В России могут изменить правила техосмотра

Екатерина Масло
02:31 18.12.2018
Теперь в случае несоответствия номеров компонентов авто с данными, указанными в представленных документах, оператор техосмотра может отказать автовладельцу в оказании услуг.
В России могут изменить правила техосмотра
Фото: гибдд.рф

В МВД предложили внести изменения в правила техосмотра. Теперь перед тем, как принять машину на техосмотр, оператор будет обязан проверить номера агрегатов с регистрационными документами. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов, сообщает «Российская газета».

В Госавтоинспекции рассказали, что такое предложение было прописано и раньше, только в другом виде. Изменения касаются ситуаций, когда водитель после аварии заменил кузов или раму, которые соответствуют данному автомобилю. Поэтому он повесил на них прежние регистрационные знаки и ездит. Но он забыл о том, что нужно вносить изменения в регистрационные документы.

В таком случае оператор откажет в проведении техосмотра и в электронной базе ТО укажет причину.

Тогда у автовладельца будет только один выход: внести изменения в регистрационные данные об автомобиле.

В проекте уточняется, что услуги по ТО оплачиваются до начала диагностики.
 

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