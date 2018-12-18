В Одессе сорвали заседание суда по делу о пожаре в Доме профсоюзов

Группа неизвестных сорвала заседание Малиновского районного суда в Одессе, который должен был рассмотреть дело о массовых беспорядках, произошедших в городе 2 мая 2014 года.

«17 декабря 2018 года судебное заседание не состоялось в связи с неподобающим поведением лиц, которые находились в зале судебного заседания и не реагировали на замечания председательствующего судьи», - говорится в сообщении портала «Судебная власть Украины».

Также сообщается, что заседание по этому делу перенесено на 14 февраля следующего года.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе радикалы окружили и подожгли здание Дома профсоюзов, где находились сторонники федерализации Украины. В результате пожара погибли 48 человек, более 200 пострадали.

В начале сентября этого года неизвестные облили зеленкой женщину, которая возложила цветы к Дому профсоюзов в память о погибших во время пожара активистах.

