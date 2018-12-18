Британский парламент отклонил предложение по вотуму недоверия Мэй

Британский парламент отклонил предложение лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина о голосовании по вопросу вынесения вотума недоверия главе кабмина Соединенного Королевства Терезе Мэй. Информацию об этом распространил телеканал Sky News, ссылаясь на собственные источники.

Ранее стало известно, что Корбин внес ходатайство о голосовании по вопросу о доверии Терезе Мэй. Оппозиционер недоволен тем, что премьер-министр Великобритании перенесла голосование по соглашению с ЕС по Brexit c прошлой недели на середину января.

В свою очередь Мэй, комментируя это решение, заявила, что соглашение не имеет необходимой поддержки в парламенте. Кроме того, глава кабмина пообещала добиться от Евросоюза дополнительных гарантий.

В воскресенье, 16 декабря, СМИ сообщили, что союзники премьер-министра Великобритании Терезы Мэй втайне от нее занимаются подготовкой второго референдума по выходу страны из Евросоюза.