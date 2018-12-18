Netflix приобрел права на российский сериал «Троцкий»

Крупный американский онлайн-кинотеатр Netflix купил права на показ российского сериала «Троцкий». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу продюсерской компании «Среда», которая занимается дистрибуцией прав на сериал.

Отмечается, что многосерийный фильм с Константином Хабенским в главной роли уже доступен на платформе.

Напомним, что режиссером сериала стал Александр Котт. В съемках приняли участие Ольга Сутулова, Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Михаил Пореченков, Сергей Гармаш, Виктория Полторак.

Телесериал был показан на Первом канале в 2017 году к столетию Октябрьской Революции. В картине показаны основные события в жизни Льва Троцкого. Многосерийный фильм удостоен трех телепремий ТЭФИ.

Онлайн-кинотеатр Netflix охватывает 190 стран, его аудитория – 120 миллионов подписчиков.

