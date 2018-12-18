Небензя назвал «беззубой» реакцию ЕС на решение властей Косова о создании армии

Российский постпред при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза организации назвал «беззубой» реакцию ЕС на решение властей самопровозглашенной республики Косово создать армию.

«Реакцию Евросоюза на последнее решение Приштины иначе как беззубой назвать нельзя. Это безответственная политика, которая перешла опасную черту», - заявил представитель РФ.

Небензя при этом добавил, что появление у Косова полноценной армии грозит повторением вооруженного конфликта на Балканах. Дипломат также отметил, что решение Приштины противоречит резолюции Совбеза ООН 1244.

«Что касается нарушающего резолюцию 1244 решения о создании вооруженных сил Косова, то оно должно быть немедленно отменено», - подчеркнул постоянный представитель России при ООН.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич в Совбезе ООН призвал «обуздать» власти Косова.

Напомним, экстренное заседание Совета Безопасности ООН состоялось по инициативе сербской стороны в связи с решением Приштины о переформатировании косовских сил безопасности в армию.