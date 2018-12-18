Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма

Генеральная ассамблея ООН в понедельник приняла российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, способствующими эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. За документ высказались 129 государств,54 воздержались, еще две страны – США и Украина - проголосовали против. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме России, в разработке проекта приняли участие Алжир, Ангола, армения, Бангладеш, Белоруссия, Бенин, Боливия, Буркина-Фасо, Бурунди, венесуэла, Вьетнам, Гайана, Гвинея, Зимбабве, Казахстан, китай, Конго, КНДР, Кот-д'Ивуар, Куба, Лаос, Мали, Мьянма, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, Таджикистан, Того, Уганда, Узбекистан, Центральоафриканская республика, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка и Южный Судан.

Резолюция содержит 66 пунктов, в которых выражена «глубокая озабоченность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен-СС», в том числе путем сооружения памятников и мемориалов, и проведения публицных демонстраций». В документе написано, что Генассамблея «призывает ко всеобщей ратификации и эффективному осуществлению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации». Проект призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами.

