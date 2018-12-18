Генеральная Ассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах
Документ предусматривает содействие созданию в странах происхождения беженцев условий для их безопасного возвращения домой.
Фото: Ioannis Alexopoulos, Globallookpress
Генеральная Ассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах. За документ проголосовала 181 страна, две высказались против, три воздержались.
Глобальный договор о беженцах призван ослабить нагрузку на принимающие страны и улучшить способность беженцев обеспечивать самих себя.
Документ также предусматривает содействие созданию в странах происхождения беженцев условий для их безопасного возвращения домой.
В сентябре этого года Агентство ООН по делам беженцев выступило с ежегодным докладом, согласно которому уровень смертности среди беженцев достиг в 2018 году рекордных показателей, а число пропавших без вести мигрантов превысило 1600 человек.