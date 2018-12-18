Умерла профессор МГУ Ия Маяк

Заслуженный профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ия Маяк ушла из жизни на 97-м году жизни. Об этом говорится на сайте исторического факультета МГУ.

Отмечается, что она была выдающимся ученым. Ия Маяк - автор многочисленных монографий об истории Рима, таких как «Взаимоотношения Рима и италийцев в III-II вв. до н.э.» (1971 год) и «Рим первых царей» (1983 год, докторская диссертация). Также она была редактором первого русского перевода «Римских древностей» Дионисия Галикарнасского.

В сообщении уточняется, что профессор с 2007 по 2017 годы возглавляла диссертационный совет по всеобщей истории, долгие годы была председателем методической комиссии исторического факультета.

Прощание с Ией Маяк пройдет в среду, 19 декабря в церкви Святого Михаила Архангела.

