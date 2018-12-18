Вучич в Совбезе ООН призвал «обуздать» власти Косова

Сербия выполнила все обязательства, зафиксированные в соглашениях между Приштиной и Белградом, в то время как косовская сторона не намерена выполнять взятые на себя в рамках договоренностей обязанности. Такое заявление сделал сербский лидер Александр Вучич, выступая на экстренном заседании Совбеза ООН по поводу решения руководства Косова о переформатировании местных сил безопасности в армию.

«Сербия прилагала огромные усилия, чтобы поддерживать мир, спокойствие и стабильность во всех регионах западных Балкан. Мы сделали все, что могли: проявляли выдержку и не реагировали на провокации Приштины… Сербия, как Вам известно, на деле выполнила все обязательства, зафиксированные в соглашениях между Приштиной и Белградом. Единственное обязательство, которое должно было выполняться Приштиной - это формирование сербской общины, или сербской ассоциации. Прошло 2070 дней, и они не намерены это обязательство выполнять», - сказал Вучич, отметив, что он крайне обеспокоен будущим его страны и всего региона.

Президент Сербии при этом добавил, что Приштина «поставила под угрозу всю сербскую общину в Косове».

«Из какого документа они черпают свое т.н. суверенное право на формирование собственной армии? В каком документе это записано? Это не записано даже в их собственной Конституции, хоть мы ее и не признаем… Они приняли решение, сформировали т.н. "косовские вооруженные силы". Неожиданно они получили поддержку от разных западных государств, которые назвали это "суверенным правом Косово". Но я задаю всем вам вопрос: из какого документа, из какой статьи, пункта взято это правило? Это нигде не написано. Это всего лишь плохое толкование, которое сделали некоторые страны из-за своих собственных политических интересов», - заявил глава Сербии.

После этого Александр Вучич обратился ко всем участникам экстренного заседания Совбеза ООН с просьбой «обуздать» косовское руководство.

«Мы умоляем всех вас. Это моя самая искренняя просьба к вам. Кто-то должен обуздать этих людей. Те меры, которые они приняли недавно, это те меры, которые никоим образом не отвечают XXI веку, мягко говоря», - заключил сербский лидер.

Ранее сообщалось, что Сербия потребовала экстренного созыва заседания Совбеза ООН в связи с недавним решением руководства Косова о переформатировании косовских сил безопасности в армию самопровозглашенной республики.