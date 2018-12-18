Гуцериев пригрозил Запашному судом

Глава совета директоров группы «Самфар» Михаил Гуцериев планирует подать иск о клевете против директора Большого Московского цирка Эдгара Запашного за заявление о совместном с канадским Cirque du Soleil проекте. Об этом он рассказал радиостанции «Коммерсантъ FM».

Он сообщил, что решил «вести борьбу» с Запашным, когда увидел, как тот «бессовестно врет» на совещании с участием президента России Владимира Путина.

«А на него, конечно, я подам в суд, заставлю извиниться», - сказал бизнесмен.

По словам Гуцериева, контакты между группой «Самфар» и канадским цирком касаются только аренды киноконцертного зала «Амфион», который строится в «Сколково».

Он считает, что директор Большого Московского цирка боится конкуренции, так как знает, что du Soleil имеет спрос.

В субботу, 15 декабря, на заседании Совета при президенте по культуре и искусству Запашный заявил, что в «Сколково» в 2019-м году появится «стационарная площадка канадского цирка», что является неприемлемым. Он считает, что Гуцериев инвестирует в этот проект, а Cirque du Soleil переманивает кадры из России и может открыть в стране свою школу.

