Порошенко заявил о переброске части украинских военных подразделений с помощью самолетов

Украина перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолетов с целью подготовки отражения «возможной агрессии России». Соответствующее заявление сделал украинский лидер Петр Порошенко во время встречи со студентами в Днепре.

По словам главы государства, для полного развертывания украинских войск необходимо 60 дней, однако Украина планирует уложиться в 30 дней. Порошенко подчеркнул, что для этого ВСУ применяют самолеты, которые перебрасывают войска, а также создают резерв первой очереди.

«Мы сократим срок боевого слаживания. Мы перебросим самолетами часть наших подразделений, выстроим оборону, создадим резерв первой очереди», - приводит УНИАН слова президента Украины.

Напомним, несколькими днями ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины готовят вооруженную провокацию в Донбассе. По ее словам, это может произойти в ближайшие дни.