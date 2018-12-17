В Башкирии новогоднюю елку срубили на кладбище

В башкирском поселке Строймаш работники спилили ель для новогоднего городка на кладбище. Об этом сообщил портал Bash.news.

По словам местного жителя, инцидент произошел на прошлой неделе. Рабочие, подготавливающие ледовый городок, пришли на городское кладбище и срубили ель с могилы, которая принадлежит главному архитектору Стерлитамака Юрию Подрядову.

В результате разгорелся скандал и елку устанавливать не стали, а положили возле забора. Для новогоднего городка нашли другое дерево.

