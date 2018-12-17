Сербия требует экстренного созыва Совбеза ООН в связи с ситуацией в Косове

Экстренного созыва заседания Совбеза ООН потребовала Сербия в связи с недавним решением Приштины о переформатировании сил безопасности в «армию» самопровозглашенной республики Косово. Месте, которое на карте мира вообще-то появилось лишь благодаря бомбежкам Сербии США и НАТО в 1999 году.

Идея разрешить им обзавестись еще и собственной армией восторгов не вызвала даже в североатлантическом альянсе. Вашингтон, естественно, поддерживает более чем полностью. Метод управляемого хаоса еще никто не отменял.

Президент Сербии Александар Вучич намерен лично рассказать о ситуации в непризнанном Косове. Формат заседания до сих пор вызывает вопросы.

Со ссылкой на неназванные источники, агентство ТАСС сообщает, что западные страны хотят обсудить проблему косовской армии в закрытом режиме, в то время как Россия выступает против этого и настаивает на выполнении резолюции 1244, однозначно определяющей: в Косове могут находиться исключительно международные силы, то есть миротворческие миссии.

