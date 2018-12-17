В Китае высоко оценили возможности российского МиГ-35

Китайские эксперты высоко оценили летные и боевые характеристики российского истребителя МиГ-35. Они отметили тягу двигателей и применение российскими специалистами новейших технологий пятого поколения.

Преимущества самолета, по мнению китайской стороны, заключаются в тяге, составляющей 18 тонн, сравнимой с массой самого истребителя, и его большой маневренности благодаря отклоняемому вектору тяги. Бортовой вычислительный комплекс и система прицеливания являются одними из самых новых технологий.

Помимо прочего, самолет также обладает двухместной учебно-боевой модификацией. Это позволяет российским летчикам в кратчайшие сроки осваивать управление непростой боевой машиной.

«Российский истребитель МиГ-35 готов к современной войне», — пишет китайский портал Sina.

Минобороны России отмечает, что МиГ-35 является одним из немногих самолетов, который умеет выполнять сложные многоцелевые задачи в условиях непрерывно меняющейся обстановки над полем боя. Это истребитель, представляющий собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М в направлении повышения боевой эффективности и универсальности, а также улучшения эксплуатационных характеристик.