В Пенсионном фонде напомнили о новых льготах для россиян с 1 января

С 1 января 2019 года в России вступят в силу новые льготы для людей предпенсионного возраста. Льготный период для предпенсионеров наступит за пять лет до нового пенсионного возраста.

Правом на предпенсионные льготы в следующем году могут воспользоваться женщины в возрасте 50,5 лет и мужчины в возрасте 55,5 лет. В 2021 году - женщины в возрасте 53 лет и мужчины в возрасте 58 лет.

В числе льгот два оплачиваемых работодателем выходных дня для прохождения диспансеризации и защита от преднамеренного увольнения.

Также с 2019 года для 55-летних женщин и 60-летних мужчин начинают действовать налоговые льготы. Они смогут не платить имущественный налог, а также будут освобождены от уплаты земельного налога на 6 соток.

В ряде российских регионов пенсионеров также освобождают от уплаты транспортного налога полностью или частично.