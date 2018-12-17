Боевики нанесли не менее десяти ударов по населенным пунктам Сирии

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин на брифинге.

Так, за последние сутки боевики совершили не менее 11 обстрелов населенных пунктов в провинциях Латакия, Хама, и районов города Алеппо.

Также, по его словам, власти Сирии продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 16 декабря 2018 г. амнистировано 17 782 человека.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 16 декабря 2018 года восстановлено 30 866 жилых домов, 712 образовательных, 118 медицинских учреждений, а также отремонтировано 939 километров, автомобильных дорог.