В Пентагоне не увидели стремления России сохранить ДРСМД

Представитель Пентагона не смог увидеть стремления России сохранить договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), судя по направленному на прошлой неделе министром обороны России Сергеем Шойгу своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису письму.

«Предложение России на прошлой неделе не содержит никаких указаний на то, что она заинтересована в принятии шагов по спасению договора РСМД», - сообщил представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэйхон.

В субботу по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу через атташе по вопросам обороны при посольстве США в России были переданы обращения главе Пентагона Джеймсу Мэттису. Глава российского военного ведомства предложил Джеймсу Мэттису провести обсуждение имеющихся у обеих стран разногласий в отношении условий соблюдения ДРСМД.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ответа от Пентагона не было на протяжении трех суток. Он отметил, что отсутствие реакции со стороны Пентагона означало нежелание вести «аргументированный и профессиональный диалог с Россией».