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В Нижнем Тагиле на небе появились «световые столбы»

Егор Левин
21:07 17.12.2018
Полосы оказались оптическим феноменом, возникающим при резком похолодании – одной из разновидностей явления «гало».
В Нижнем Тагиле на небе появились «световые столбы»
Фото: nizhniytagil_city, Instagram

Редкое погодное явление, так называемые «световые столбы», увидели жители Нижнего Тагила.

Небесную иллюминацию они сначала приняли за северное сияние, но специалисты развеяли эти домыслы: светящиеся полосы оказались оптическим феноменом, возникающим при резком похолодании – одной из разновидностей явления «гало».

Влага, которая находится в воздухе, становится ледяными кристаллами, отражающими свет городского освещения. В результате этого на небе появляются рассекающие его разноцветные полосы.

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