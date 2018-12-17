В Нижнем Тагиле на небе появились «световые столбы»

Редкое погодное явление, так называемые «световые столбы», увидели жители Нижнего Тагила.

Небесную иллюминацию они сначала приняли за северное сияние, но специалисты развеяли эти домыслы: светящиеся полосы оказались оптическим феноменом, возникающим при резком похолодании – одной из разновидностей явления «гало».

Влага, которая находится в воздухе, становится ледяными кристаллами, отражающими свет городского освещения. В результате этого на небе появляются рассекающие его разноцветные полосы.