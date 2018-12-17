Российские бизнесмены поедут на ВЭФ в Давос

Бизнесмены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин намерены отправиться на форум в Давос. Состав официальной российской делегации определит премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Собираются, да», - ответил Орешкин на вопрос журналистов.

Орешкин также планирует участие в во встрече министров стран ВТО на полях форума в Давосе.

В начале ноября организаторы ВЭФ-2019 отказали российским бизнесменам в участии в форуме в связи с санкциями. Тогда Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия в этом форуме на уровне государственных структур, если организаторы не пересмотрят условия для бизнесменов. Позже запрет был снят.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе будет проходить с 22 по 25 января 2019 года.