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Российские бизнесмены поедут на ВЭФ в Давос

Анастасия Евдокимова
20:39 17.12.2018
В начале ноября организаторы ВЭФ-2019 отказали российским бизнесменам в участии в форуме в связи с санкциями.
Российские бизнесмены поедут на ВЭФ в Давос
Фото: Igor Russak, Globallookpress

Бизнесмены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин намерены отправиться на форум в Давос. Состав официальной российской делегации определит премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Собираются, да», - ответил Орешкин на вопрос журналистов.

Орешкин также планирует участие в во встрече министров стран ВТО на полях форума в Давосе.

В начале ноября организаторы ВЭФ-2019 отказали российским бизнесменам в участии в форуме в связи с санкциями. Тогда Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия в этом форуме на уровне государственных структур, если организаторы не пересмотрят условия для бизнесменов. Позже запрет был снят.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе будет проходить с 22 по 25 января 2019 года.

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