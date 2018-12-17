Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин призвал ООН к содействию в восстановлении Сирии

Заместитель главы Министерства обороны России генерал-полковник Александр Фомин призвал ООН к содействию в восстановлении инфраструктуры Сирии. О прикладываемых российским ведомством усилиях в помощи сирийским жителям он проинформировал заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока.

Как сообщает Минобороны России, его внимание также было обращено на критическое положение в отдельных сирийских районах, в частности, в лагере беженцев Рукбан и населенном пункте Ракка. Российская сторона выразила просьбу о более активном содействии международного сообщества в восстановлении инфраструктуры Сирии.

Ранее МО РФ уже обращалось к ООН с призывом жестче контролировать раздачу гуманитарной помощи в лагере Рукбан. Обеспечение должно происходить только под эгидой ООН и при непосредственном участии мировых средств массовой информации.

