Глушакова отпустили из полиции после допроса

Футболиста московского «Спартака» Дениса Глушакова отпустили после допроса. Через несколько дней решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что спортсмена вызвали на допрос в полицию. Согласно Уголовному кодексу России спортсмену может грозить до двух лет лишения свободы.

По словам адвоката жены спортсмена Сергея Жорина, допрос проводился в рамках доследственной проверки по заявлению об угрозах в ее адрес.

Дарья написала в полицию заявление о намерении мужа убить ее. По словам ее адвоката, угрозы футболиста были связаны с их бракоразводным процессом.