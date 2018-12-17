Состояние Шумахера улучшилось

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Он дышит самостоятельно и продолжает многолетнюю реабилитацию на собственной вилле на берегу Женевского озера. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на навещавшего семью Шумахера архиепископа.

Как рассказал Георг Генсвайн, сейчас Михаэль Шумахер со своей семьей живет в основной части виллы. Еженедельно на поддержку состояния его здоровья требуется 50 тысяч фунтов стерлингов.

Немецкий чемпион дважды впадал в кому и до сих пор не восстановился полностью после падения на горнолыжной трассе в Альпах в 2013 году. Спортсмен получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием.

Генсвайн отметил, что семья хорошо поддерживает спортсмена, и сам он держится бодро. Семья спортсмена ограничила контакты с журналистами.