В Петербурге в автобусах заработает видеонаблюдение с распознаванием лиц

В Санкт-Петербурге в общественном транспорте в скором времени заработают системы видеоконтроля с функциями распознавания лиц и подсчета пассажиров. Они уже находятся на стадии тестирования.

Новая разработка позволит не только сравнивать лица пассажиров с предоставленными полицией фотороботами преступников, но также выполнять и другие функции по обеспечению правопорядка.

С начала года в Петербурге уже работает система видеонаблюдения за пассажирами, но пока без распознавания лиц. Ее внедрение показало хорошие результаты - мелкого хулиганства на транспорте стало меньше.