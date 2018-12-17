На Урале задержали дважды обокравшего ветерана войны мужчину

Ветерана Великой Отечественной войны дважды обокрали в Екатеринбурге.

Молодой мужчина, который ранее занимался установкой окон, во время своей работы посещал квартиру пенсионера. Увидев во время своих визитов, где фронтовик хранит свои сбережения, мужчина решил вернуться к нему уже после того, как стал безработным. Предлогом для этого он выбрал якобы обслуживание установленных стеклопакетов.

Пока ветеран находился в другой комнате, мужчина забрал из шкафа 10 тысяч рублей, пропажу которых обнаружила позже внучка фронтовика. Она же установила в квартире деда скрытую камеру, которая и зафиксировала факт кражи. Видеозапись стала прямым доказательством кражи. Вора не смутили даже многочисленные ордена и медали пенсионера.

В данный момент он задержан, он во всем сознался. Подозреваемому в краже мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.