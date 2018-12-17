Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади может в любой момент накрениться

Установленный на Красной площади памятник Минину и Пожарскому готовят к первой за 200 лет масштабной реконструкции. Многотонное сооружение может в любой момент накрениться или деформироваться.

Реставраторы выяснили, что памятник разрушается не только снаружи, но и внутри. В XIX веке монумент отлили и установили на пожертвования. Сегодня Исторический музей проводит всенародный сбор средств на реставрацию. 14 миллионов рублей уже собрали, всего нужно почти 50.

«Бездействие на памятнике или откладывание реставрации приводит только к ухудшению техническому состоянию. Наша задача сейчас - проанализировать динамику этих разрушений», - рассказал «Звезде» архитектор Алексей Жданов.

Только после полного исследования будет понятно, что именно необходимо сделать специалистам. Проект утвердят в ближайшее время.